Attack on Titan
Folge 18: Hinterhalt
23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16
Mikasa und die anderen hinterfragen Erens Motive. Die Titanen kämpfen weiterhin gegeneinander und verwüsten die ganze Stadt. Plötzlich taucht der Tiertitan auf, um seinem Bruder zu helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4: Crunchyroll