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ATV Aktuell

ATV AKTUELL 19:20 (MO-SO) (2026.04.10)

ATVFolge vom 10.04.2026
ATV AKTUELL 19:20 (MO-SO) (2026.04.10)

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Folge vom 10.04.2026: ATV AKTUELL 19:20 (MO-SO) (2026.04.10)

10 Min.Folge vom 10.04.2026

Die Nachrichten, über die Österreich spricht: Top-aktuell und informativ. Die ATV-Reporter stellen die Fragen, auf die Sie eine Antwort wollen. Der perfekte Nachrichtenmix präsentiert von Meinrad Knapp, Sylvia Saringer, Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner.

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