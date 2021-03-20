Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATVFolge vom 20.03.2021
Folge vom 20.03.2021: Staffel 01 Folge 01 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

57 Min.Folge vom 20.03.2021Ab 6

Werner Gruber, Meinrad Knapp, Kristina Sprenger und Bierpartei-Gründer Marco Pogo sinnieren im Kaffeehaus auf sympathische Art und Weise über die Anfangszeit des Corona-Lockdowns. Jeder einzelne hat diese schwere Phase ganz individuell verbracht: Marco Pogo mit Hopfen und Malz, Kristina Sprenger im ureigenen Lockdown-Outfit. Die Talkrunde verleiht einen etwas anderen Blick auf den Corona-Lockdown und versucht, dem Ernst der Lage ein bisschen mehr Leichtigkeit abzugewinnen.

