Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

Staffel 01 Folge 03 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

ATVFolge vom 03.04.2021
Staffel 01 Folge 03 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

Staffel 01 Folge 03 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiterJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 03.04.2021: Staffel 01 Folge 03 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

62 Min.Folge vom 03.04.2021Ab 6

Bei ihrem Rückblick auf die Zeit des ersten Lockdowns Ende März berichten Werner Gruber, Kristina Sprenger, Marco Pogo und Meinrad Knapp von ihren persönlichen Erfahrungen in den Zeiten der Pandemie, über Homeschooling, Überforderung und Verwirrung. Zum Glück kommen Witz und Humor dabei nicht zu kurz.

Alle verfügbaren Folgen