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ATV Die Reportage

Staffel 01 Folge 02 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

ATVFolge vom 27.03.2021
Staffel 01 Folge 02 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

Staffel 01 Folge 02 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiterJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.03.2021: Staffel 01 Folge 02 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter

63 Min.Folge vom 27.03.2021Ab 6

Eine bunte Runde, bestehend aus einem Wissenschaftler, Arzt, Nachrichtenmoderator und einer Schauspielerin, gibt Einblicke in ihre private Zeit des ersten Lockdowns Ende März: Während Werner Gruber sich Termine zum Duschen in den Kalender einträgt, tritt Marco Pogo mit seiner Bierpartei bei der Wien-Wahl an. Kristina Sprenger und Meinrad Knapp komplettieren die illustre Gesellschaft und zeigen, dass niemand in dieser speziellen Zeit allein mit seinen Sorgen und Problemen ist.

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