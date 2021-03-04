Staffel 01 Folge 01 - Roadtrip AustriaJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Ungeschönt, ungelenkt, ehrlich, direkt und offen erzählen fünf junge Menschen, die sich zuvor noch nie begegnet sind, ihr Abenteuer "Roadtrip Austria". Auf der mehrtägigen Entdeckungsreise unseres schönen Landes werden die drei Mädels und zwei Burschen weder von Kamerateams, noch Redaktion begleitet, sondern filmen sich im Stil von Youtube, Instagram und Co. mit Gimbal-Cams, 360°-Kameras und Drohnen selbst und gegenseitig. Natürlich negativ auf COVID19 getestet, ist die Truppe mit einem komfortablem Van unterwegs, der ihnen samt Sprit und mit mehreren Kameras ausgestattet zur Verfügung steht. Es gibt weder Spielstruktur, noch Vorgaben, auch die Reiseroute bestimmen die fünf im Alleingang. Übernachtungsmöglichkeiten, Programm und Unternehmungen müssen nach Gruppeneinigung selbst organisiert werden. Einzige offizielle Vorgabe: vor Abfahrt muss das persönliche Ziel definiert und in die eigene Cam ausgesprochen werden. Ob Aufreißen, Freunde, die große Liebe oder den Sinn des Lebens finden, Ängste, die überwunden werden sollen, eine Nacht auf der Alm, die schönsten und geilsten Insta-Stories, die coolsten Drohnen-Flüge… - alles ist möglich, nichts vorgegeben.