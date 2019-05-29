Staffel 01 Folge 01 - Wem gehört Österreich?Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 29.05.2019: Staffel 01 Folge 01 - Wem gehört Österreich?
ATV nimmt dich mit auf eine packende Reise durch das Land. Wer sind die Big Player und wer bleibt dabei auf der Strecke? Wer sind die größten Grundbesitzer Österreichs und was machen sie mit all ihren Besitztümern? Dabei überrascht die Sendung nicht nur mit den Entwicklungen im Land, sondern auch mit spannenden Informationen und Fakten. So war beispielsweise bis 1975 generell das Betreten des Waldes verboten. Seither müssen die Eigentümer eine Nutzung zu Erholungszwecken ermöglichen. Oder wusstest du, dass bereits ein Drittel der in Österreich bewirtschafteten Flächen nicht mehr den Bauern selbst gehört? Oder, dass kirchliche Einrichtungen rund 200.000 Hektar, das entspricht etwa der Fläche Vorarlbergs, besitzen? Außerdem besitzen und bewirtschaften die staatlichen Bundesforste 850.000 Hektar, also jeden zehnten Quadratmeter Österreichs.