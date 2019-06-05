Staffel 01 Folge 02 - Wem gehört Österreich?Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 05.06.2019: Staffel 01 Folge 02 - Wem gehört Österreich?
50 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 6
Hohe Lebensqualität, gesunde Natur und sauberes Wasser – das verbindet Frau und Herr Österreicher gerne mit der 83.879 Quadratkilometer großen Fläche, die das Land ausmacht. Aber wie sehr entspricht diese Vorstellung überhaupt der Wahrheit? Ist der Traum vom Eigenheim überhaupt noch realistisch? Gibt es genug Baugrund und wer verdient an Wohnraum und Infrastruktur? ATV nimmt die ZuseherInnen mit auf eine atemberaubende Reise durch die österreichische Heimat - trifft Immobilienspekulanten und Querdenker, Investoren und Umweltschützer, um den Fragen nachzugehen, wem unser Land eigentlich gehört und wie wir damit umgehen.
Produktion:AT, 2005
