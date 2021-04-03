Staffel 01 Folge 03 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 03.04.2021: Staffel 01 Folge 03 - Lockdown - nachher ist man immer g'scheiter
62 Min.Folge vom 03.04.2021Ab 6
Bei ihrem Rückblick auf die Zeit des ersten Lockdowns Ende März berichten Werner Gruber, Kristina Sprenger, Marco Pogo und Meinrad Knapp von ihren persönlichen Erfahrungen in den Zeiten der Pandemie, über Homeschooling, Überforderung und Verwirrung. Zum Glück kommen Witz und Humor dabei nicht zu kurz.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen