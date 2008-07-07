ATV Die Reportage - Krieg im KleingartenvereinJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.07.2008: ATV Die Reportage - Krieg im Kleingartenverein
48 Min.Folge vom 07.07.2008Ab 6
Das Leben in Österreichs Schrebergärten ist oft nicht nur Idylle. Probleme mit den Nachbarn stehen auf der Tagesordnung, Streit über den Gartenzaun gehört für viele Kleingartenbesitzer zum Alltag. ATV Die Reportage begleitet Obmänner von Gartenvereinen auf ihrer Inspektionsrunde durch die Siedlung und zeigt Schrebergärtner die nicht nur mit dem Ungeziefer im Garten, sondern vor allem mit den Nachbarn ihre liebe Not haben.
Produktion:AT, 2005
