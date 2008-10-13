ATV Die Reportage - Arbeit im DreckJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 13.10.2008: ATV Die Reportage - Arbeit im Dreck
51 Min.Folge vom 13.10.2008Ab 6
In Wien werden jährlich 6,5 Mio. Tonnen Abfall produziert. Trotzdem zählt Wien zu einer der saubersten Städte der Welt. Zu verdanken ist das jenen Menschen, die sich täglich darum kümmern, dass wir nicht im Dreck ersticken. Die Reportage zeigt den Arbeitsalltag der Mitarbeiter der MA 48 und der MA 30. Mit Stolz leisten sie jene Arbeit, die sonst keiner machen möchte.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
