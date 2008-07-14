Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Treffpunkt Raststätte

Folge vom 14.07.2008
ATV Die Reportage - Treffpunkt Raststätte

ATV Die Reportage - Treffpunkt RaststätteJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 14.07.2008: ATV Die Reportage - Treffpunkt Raststätte

49 Min. Ab 6

Endlich Urlaub – die schönste Zeit des Jahres! Doch manchmal ist die Reise in die Urlaubsdestination alles andere als entspannend. Schon der Weg zum Ferienziel hält so manche Überraschung bereit. Staus, Pannen, kranke Kinder - wie gut, dass es die Raststätten gibt! Zeit zum Auftanken für Fahrzeug und Seele. „ATV Die Reportage“ begleitet Familien und die Helfer am Wegesrand: Tankwarte, Polizisten, Küchenchef und Servicekräfte.

