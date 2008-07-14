ATV Die Reportage - Treffpunkt RaststätteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.07.2008: ATV Die Reportage - Treffpunkt Raststätte
Folge vom 14.07.2008
Endlich Urlaub – die schönste Zeit des Jahres! Doch manchmal ist die Reise in die Urlaubsdestination alles andere als entspannend. Schon der Weg zum Ferienziel hält so manche Überraschung bereit. Staus, Pannen, kranke Kinder - wie gut, dass es die Raststätten gibt! Zeit zum Auftanken für Fahrzeug und Seele. „ATV Die Reportage“ begleitet Familien und die Helfer am Wegesrand: Tankwarte, Polizisten, Küchenchef und Servicekräfte.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
