ATV Die Reportage - Piloten beim BundesheerJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 30.03.2009: ATV Die Reportage - Piloten beim Bundesheer
49 Min.Folge vom 30.03.2009Ab 6
Die Überwachung und Sicherung des österreichischen Luftraums ist zentrale Aufgabe des Österreichischen Bundesheers. Auch in Friedenszeiten sind die Piloten gefordert. ATV Die Reportage begleitet die Ausbildung der Bundesheer-Piloten mit Eurofightern und Hubschraubern.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen