Folge vom 30.03.2009
49 Min. Ab 6

Die Überwachung und Sicherung des österreichischen Luftraums ist zentrale Aufgabe des Österreichischen Bundesheers. Auch in Friedenszeiten sind die Piloten gefordert. ATV Die Reportage begleitet die Ausbildung der Bundesheer-Piloten mit Eurofightern und Hubschraubern.

