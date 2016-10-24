ATV Die Reportage - AuktionsfieberJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 24.10.2016: ATV Die Reportage - Auktionsfieber
49 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6
In Österreich greift das Auktionsfieber um sich. Die traditionellen Auktionshäuser werden dabei immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Online-Versteigerungen dagegen boomen. ATV die Reportage zeigt, wie in Berlin sündteure Oldtimer via Livestream ihren Besitzer wechseln, warum Kuh Lydia bei der Rinderzuchtversteigerung plötzlich zum Bestseller wird und welche Tricks Menschen auf Lager haben, die sich mit "Ebay" und "Willhaben" die gesamte Wohnung zu einem Spotpreis eingerichtet haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 41, Season 43, Season 46-47, Season 50-51, Season 70, Season 76, Season 82, Season 94, Season 106, Season 109, Season 113, Season 138, Season 2019, Season 2023-2024, Season 2024, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 27, Season 38, Season 41, Season 43, Season 46-47, Season 50-51, Season 66, Season 70, Season 83, Season 92, Season 94, Season 106, Season 109, Season 125, Season 138, Season 172, Season 224, Season 277, Season 288, Season 2024: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2024: ATV
Enthält Produktplatzierungen