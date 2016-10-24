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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Auktionsfieber

ATVFolge vom 24.10.2016
ATV Die Reportage - Auktionsfieber

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ATV Die Reportage

Folge vom 24.10.2016: ATV Die Reportage - Auktionsfieber

49 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 6

In Österreich greift das Auktionsfieber um sich. Die traditionellen Auktionshäuser werden dabei immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Online-Versteigerungen dagegen boomen. ATV die Reportage zeigt, wie in Berlin sündteure Oldtimer via Livestream ihren Besitzer wechseln, warum Kuh Lydia bei der Rinderzuchtversteigerung plötzlich zum Bestseller wird und welche Tricks Menschen auf Lager haben, die sich mit "Ebay" und "Willhaben" die gesamte Wohnung zu einem Spotpreis eingerichtet haben.

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