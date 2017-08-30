ATV Die Reportage - Junge GeniesJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 30.08.2017: ATV Die Reportage - Junge Genies
49 Min.Folge vom 30.08.2017Ab 6
Manche Kinder haben besondere Fähigkeiten: Sie denken vernetzter, haben eine schnelle Auffassungsgabe und sind ihrem Alter weit voraus. Mit einem Intelligenzquotienten von über 130 gelten sie als überdurchschnittlich intelligent – sie sind hochbegabt!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen