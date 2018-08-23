Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Transsexuelle Alltagsgeschichten

ATVFolge vom 23.08.2018
49 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 6

Wie leben, lieben und arbeiten Transsexuelle in Österreich? Die ATV Reportage begleitet transsexuelle Männer, die als Frauen ihren Alltag in Österreich leben. Krisztina Horvath ist Ungarin. Die 35-Jährige arbeitet als Prostituierte in Wien, denn die Nachfrage nach TS-Sexarbeiterinnen ist in Österreich sehr groß.

