Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Waffenland Österreich

ATVFolge vom 27.04.2009
ATV Die Reportage - Waffenland Österreich

ATV Die Reportage - Waffenland ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.04.2009: ATV Die Reportage - Waffenland Österreich

49 Min.Folge vom 27.04.2009Ab 6

Österreich - ein Land der Waffennarren? Die ATV Reportage begibt sich auf Spurensuche und findet private Panzer, Waffenhändler und unterirdische Schießstände. Wir stellen die Frage was die Liebhaber von Waffen und Kriegsgerät antreibt und wie verbreitet privater Waffenbesitz in Österreich ist.

Alle verfügbaren Folgen