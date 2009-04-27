ATV Die Reportage - Waffenland ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 27.04.2009: ATV Die Reportage - Waffenland Österreich
49 Min.Folge vom 27.04.2009Ab 6
Österreich - ein Land der Waffennarren? Die ATV Reportage begibt sich auf Spurensuche und findet private Panzer, Waffenhändler und unterirdische Schießstände. Wir stellen die Frage was die Liebhaber von Waffen und Kriegsgerät antreibt und wie verbreitet privater Waffenbesitz in Österreich ist.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
