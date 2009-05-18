Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Frauen aus dem Osten

ATVFolge vom 18.05.2009
ATV Die Reportage - Frauen aus dem Osten

ATV Die Reportage - Frauen aus dem OstenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 18.05.2009: ATV Die Reportage - Frauen aus dem Osten

48 Min.Folge vom 18.05.2009Ab 6

Viele österreichische Männer gehen auf Brautschau im Ausland. Besonders Frauen aus den ehemaligen Ostblockländern sind heiß begehrt. ATV Die Reportage begleitet Singles auf der Suche nach ihrer Herzdame und zeigt den Alltag von Frauen, die ihre Liebe in Österreich gefunden haben.

Alle verfügbaren Folgen