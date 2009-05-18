ATV Die Reportage - Frauen aus dem OstenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.05.2009: ATV Die Reportage - Frauen aus dem Osten
48 Min.Folge vom 18.05.2009Ab 6
Viele österreichische Männer gehen auf Brautschau im Ausland. Besonders Frauen aus den ehemaligen Ostblockländern sind heiß begehrt. ATV Die Reportage begleitet Singles auf der Suche nach ihrer Herzdame und zeigt den Alltag von Frauen, die ihre Liebe in Österreich gefunden haben.
Produktion:AT, 2005
