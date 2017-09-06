ATV Die Reportage - Illegales Glücksspiel Teil 1Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 06.09.2017: ATV Die Reportage - Illegales Glücksspiel Teil 1
49 Min.Folge vom 06.09.2017Ab 6
Das Automatenglücksspiel in Österreich boomt. Und das trotz – oder gerade wegen – des Totalverbots des kleinen Glücksspiels in mehreren Bundesländern. In Klingelbetrieben und Hinterzimmern wird weiter gezockt was das Zeug hält. Die Erträge für die Betreiber sind hoch und so wehren sie sich mit allen juristischen Mitteln gegen die Behörden. Doch die Finanzpolizei hat dem illegalen Glücksspiel den Kampf angesagt.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen