Folge vom 10.04.2019
49 Min. Ab 6

Über 25.000 Transportunternehmen gibt es in Österreich. Vom seltenen Zootier bis zum unbezahlbaren Kunstwerk wird alles um die Welt geschickt. Wir begleiten in dieser Ausgabe von "ATV - Die Reportage" ganz unterschiedliche spektakuläre Transporte, die eines gemeinsam haben: ihre überaus wertvolle Fracht.

