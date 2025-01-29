Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Messies

ATVFolge vom 29.01.2025
ATV Die Reportage - Messies

ATV Die Reportage - MessiesJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 29.01.2025: ATV Die Reportage - Messies

50 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 6

Sie stellen ihren Wohnraum mit Gegenständen aller Art zu, viele von ihnen haben das Gespür für Ordnung gänzlich verloren. Die Auslöser für das "Messie-Syndrom" sind unterschiedlich. Nach dem Anhäufen übernimmt Chaos die Kontrolle, bis kein Platz mehr zum Leben bleibt. "ATV- Die Reportage" hat zwei Messies in ihrem Lebensalltag begleitet und zeigt, welche Arbeit auf einen Aufräumspezialisten wartet.

Alle verfügbaren Folgen