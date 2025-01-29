ATV Die Reportage
Folge vom 29.01.2025: ATV Die Reportage - Messies
50 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 6
Sie stellen ihren Wohnraum mit Gegenständen aller Art zu, viele von ihnen haben das Gespür für Ordnung gänzlich verloren. Die Auslöser für das "Messie-Syndrom" sind unterschiedlich. Nach dem Anhäufen übernimmt Chaos die Kontrolle, bis kein Platz mehr zum Leben bleibt. "ATV- Die Reportage" hat zwei Messies in ihrem Lebensalltag begleitet und zeigt, welche Arbeit auf einen Aufräumspezialisten wartet.
