Folge vom 09.10.2024
Rund drei Prozent der Bevölkerung in Österreich leiden unter einer Zwangsstörung, einer schweren psychischen Erkrankung. "ATV - Die Reportage" begleitet Menschen, die jahrelang kein normales Leben führen konnten, weil der Zwang den Alltag massiv beeinträchtigte.
