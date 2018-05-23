ATV Die Reportage - Der lange Kampf zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 23.05.2018: ATV Die Reportage - Der lange Kampf zurück ins Leben
49 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 6
Aufgeben oder kämpfen? Wenn Menschen durch Unfälle oder schwere Krankheiten komplett aus der Bahn geworfen werden, dann ist der Weg zurück ins Leben oft ein langer und sehr schwieriger. "ATV Die Reportage" begleitet drei Menschen, die an ihrem Schicksal teilhaben lassen, darunter Weltrekord-Apnoe-Taucher Herbert Nitsch. Er spricht im Interview offen über seine Erfahrungen und seine Selbstmordgedanken nach dem missglückten Weltrekordversuch 2013.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 2019, Season 2023-2024, Season 2024, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 27, Season 38, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 125, Season 172, Season 224, Season 288, Season 2024: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2024: ATV
Enthält Produktplatzierungen