Folge vom 18.12.2019: ATV Die Reportage - Besinnliche Weihnachten
49 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 6
Weihnachten gilt als Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Doch nicht für alle Österreicher steht dabei der religiöse Gedanke im Vordergrund. Viele feiern das Fest sogar auf sehr unterschiedliche Art und Weise. ATV begleitet mehrere Familien durch die Weihnachtszeit und zeigt auch, wie die Reichen und Schönen des Landes den Abend verbringen.
