Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Besinnliche Weihnachten

ATVFolge vom 18.12.2019
ATV Die Reportage - Besinnliche Weihnachten

ATV Die Reportage - Besinnliche WeihnachtenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 18.12.2019: ATV Die Reportage - Besinnliche Weihnachten

49 Min.Folge vom 18.12.2019Ab 6

Weihnachten gilt als Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Doch nicht für alle Österreicher steht dabei der religiöse Gedanke im Vordergrund. Viele feiern das Fest sogar auf sehr unterschiedliche Art und Weise. ATV begleitet mehrere Familien durch die Weihnachtszeit und zeigt auch, wie die Reichen und Schönen des Landes den Abend verbringen.

Alle verfügbaren Folgen