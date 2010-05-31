Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 31.05.2010: ATV Die Reportage - Am Gürtel Teil 3

49 Min.Folge vom 31.05.2010Ab 16

Der Wiener Gürtel ist nicht nur eine der Hauptverkehrsadern Wiens. Nachts bietet er Vergnügungshungrigen Unterhaltung sowohl in Rotlicht-Bars sowie in den trendigen Lokalen der Stadtbahnbögen. ATV Die Reportage begibt sich auf Entdeckungsreise am Gürtel und trifft Menschen deren Leben und Arbeit durch dieses Grätzl geprägt wird.

