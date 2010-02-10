Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Hausbesorger

Folge vom 10.02.2010
ATV Die Reportage - Hausbesorger

ATV Die Reportage

Folge vom 10.02.2010: ATV Die Reportage - Hausbesorger

47 Min. Ab 6

Sie sind die Seelen der Wiener Wohnhäuser. Ob von der Gemeinde oder von Hausverwaltungen angestellt – sie kümmern sich um saubere Stiegenhäuser, die Schneeräumung, freie Fluchtwege und den sozialen Zusammenhalt der Bewohner. ATV die Reportage zeigt persönliche, kuriose und interessante Geschichten rund um Wiens Hausmeister.

