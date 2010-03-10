ATV Die Reportage - WürstelstandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.03.2010: ATV Die Reportage - Würstelstand
Folge vom 10.03.2010
Die Würstelstände haben in Wien lange Tradition. Sie wurden während der k.u.k. Monarchie gegründet, um Kriegsinvaliden ein Einkommen zu sichern. Wiens älteste, noch bestehende Bude, ist Leo’s Würstelstand. Besitzern Vera Tondl ist mit den Würsteln Wiens im Geschäft ihrer Väter und Großväter groß geworden. Doch die Zeiten haben sich geändert und ihr Stand kämpft gegen die zunehmende Konkurrenz der Kebap Buden. Sehr zum Ärger von Frau Tondl gelten dort auch noch die Essensgutscheine der Stadt Wien, die ihr verweigert werden. ATV Die Reportage geht außerdem der Frage nach, warum neben nahezu jeder Würstelbude ein Kebap Stand zu finden ist und lässt Kebap Besitzer und einen Sprecher des Marktamts zu Wort kommen.
