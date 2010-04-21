Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Pfusch am Bau

ATVFolge vom 21.04.2010
ATV Die Reportage - Pfusch am Bau

ATV Die Reportage - Pfusch am BauJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 21.04.2010: ATV Die Reportage - Pfusch am Bau

48 Min.Folge vom 21.04.2010Ab 6

Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird – Pfusch bei den Bauarbeiten macht Eigentümern und Mietern langfristig zu schaffen. Die aufgrund von Pfuscharbeiten entstandenen Probleme ziehen langwierige Verhandlungen nach sich. Die ATV Reportage zeigt Familien, die jahrelang auf Luxus und Urlaub verzichtet haben, um endlich Besitzer der eigenen vier Wände zu sein, und nun um ihren Lebenstraum kämpfen.

Alle verfügbaren Folgen