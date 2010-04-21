ATV Die Reportage - Pfusch am BauJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.04.2010: ATV Die Reportage - Pfusch am Bau
Wenn der Traum vom Eigenheim zum Albtraum wird – Pfusch bei den Bauarbeiten macht Eigentümern und Mietern langfristig zu schaffen. Die aufgrund von Pfuscharbeiten entstandenen Probleme ziehen langwierige Verhandlungen nach sich. Die ATV Reportage zeigt Familien, die jahrelang auf Luxus und Urlaub verzichtet haben, um endlich Besitzer der eigenen vier Wände zu sein, und nun um ihren Lebenstraum kämpfen.
