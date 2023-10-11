ATV Die Reportage - Weg zur WaffeJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 11.10.2023: ATV Die Reportage - Weg zur Waffe
50 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 6
Immer mehr Österreicher bewaffnen sich: In Zeiten von Pandemie, Energiekrise und Ukrainekrieg herrscht auch hierzulande ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit. Mehr als eine Million Schusswaffen sind in Österreich registriert – Tendenz weiterhin steigend.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen