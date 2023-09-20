ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der GeburtJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.09.2023: ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der Geburt
51 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 6
Big Business Schwangerschaft und Geburt. Es gibt hunderte Anbieter von Kursen und Events, Tausende Produkte und viele Möglichkeiten, ein kleines Vermögen rund um die Schwangerschaft loszuwerden.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 2019, Season 2023-2024, Season 2024, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 27, Season 38, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 106, Season 109, Season 125, Season 172, Season 224, Season 288, Season 2024: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2024: ATV
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