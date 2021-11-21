ATV Die Reportage - Party im AltersheimJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 21.11.2021: ATV Die Reportage - Party im Altersheim
Folge vom 21.11.2021
Rockn Roll im Altersheim. Rund achtzigtausend Bewohner leben in Österreichs Seniorenheimen. Für viele eine Vorstellung, die mit Unbehagen behaftet ist. Aber in einigen Heimen des Landes wird für gute Laune gesorgt. Ein harter Job, wo viel Herz gebraucht wird. ATV Die Reportage hat die Altersheime besucht und zeigt deren lustige Seiten, wie hier mit viel Herzblut und Elan der Lebensabend verbracht werden kann. Zwischen Partys, Kartenspielen und Schmusereien kommt es schon vor, dass die Bewohner der Altenheime ihre eigenen Wehwechen nicht mehr ganz so spüren. Auch wenn man sie nie ganz vergessen kann.
Produktion:AT, 2005
