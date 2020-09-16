Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 16.09.2020
49 Min.
Ab 6

Kaum ein Erholungsgebiet innerhalb Wiens ist so vielfältig wie die Donauinsel. Eigentlich Teil des Hochwasserschutzes der Stadt sind die 42km Strand das Sommerparadies der Wiener schlechthin, denn man findet alles: Grillplätze, einsame Ecken, Schafe und natürlich Nackerpatzerl. Eine ATV-Reportage über Alteingesessene, neue Fans und jede Menge Grillfleisch.

