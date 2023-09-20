ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der GeburtJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.09.2023: ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der Geburt
51 Min. Ab 6
Big Business Schwangerschaft und Geburt. Es gibt hunderte Anbieter von Kursen und Events, Tausende Produkte und viele Möglichkeiten, ein kleines Vermögen rund um die Schwangerschaft loszuwerden.
Produktion:AT, 2005
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
