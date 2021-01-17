ATV Die Reportage
Folge vom 17.01.2021: ATV Die Reportage - Viren
50 Min.Folge vom 17.01.2021Ab 6
Covid-19 ist nicht das einzige Virus, welches das Potenzial hat, die moderne Medizin auf den Prüfstand zu stellen. Noch weit vor Kriegen oder Naturkatastrophen haben Viren bisher die meisten Todesopfer gefordert. Das Viren-Arsenal der Natur ist groß, das Gefahrenpotenzial hoch und der Mensch selbst trägt eine Verantwortung dafür, wie schnell sich Viren verbreiten. Eine ATV- Reportage über Viruserkrankungen, die Betroffenen und diejenigen, welche dagegen kämpfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen