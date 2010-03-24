Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Jugend-Gangs

ATVFolge vom 24.03.2010
ATV Die Reportage - Jugend-Gangs

ATV Die Reportage

Folge vom 24.03.2010: ATV Die Reportage - Jugend-Gangs

49 Min.Folge vom 24.03.2010Ab 12

Immer mehr Jugendgangs formieren sich in Österreichs Städten. Die meisten sind nach Wohnbezirken organisiert und orientieren sich an Gang-Vorbildern aus den USA. Wie ihre Idole in einschlägigen Hiphop-Songs und "Gangsta-Rap"-Videos wollen sie sein. Eine ATV Reportage über Jugendkultur und -kriminalität.

