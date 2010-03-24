ATV Die Reportage - Jugend-GangsJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 24.03.2010: ATV Die Reportage - Jugend-Gangs
49 Min.Folge vom 24.03.2010Ab 12
Immer mehr Jugendgangs formieren sich in Österreichs Städten. Die meisten sind nach Wohnbezirken organisiert und orientieren sich an Gang-Vorbildern aus den USA. Wie ihre Idole in einschlägigen Hiphop-Songs und "Gangsta-Rap"-Videos wollen sie sein. Eine ATV Reportage über Jugendkultur und -kriminalität.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen