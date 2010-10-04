Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Frühgeburten

Folge vom 04.10.2010
Folge vom 04.10.2010: ATV Die Reportage - Frühgeburten

48 Min. Ab 12

Jedes 11. Baby kommt in Österreich zu früh zur Welt. Oft wiegen die Kinder nur um die 500 Gramm. Ohne den sogenannten Inkubator, den Glaskasten mit künstlicher Beatmung, sind sie nicht lebensfähig. Ihre Eltern, die sich noch kurz zuvor auf eine ganz normale Geburt gefreut haben, werden von einem Augenblick auf den anderen in ein Wechselbad der Gefühle getaucht. ATV Die Reportage widmet sich dem Schicksal von Familien mit Frühgeburten.

