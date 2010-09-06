Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.09.2010
49 Min. Ab 6

Egal ob Kirchtag, Jahrmarkt oder Zeltfest: Schausteller tingeln von Dorf zu Dorf, um für kurze Zeit das Leben ihrer Kundschaft mit Zuckerwatte oder Lebkuchenherzen zu versüßen. ATV Die Reportage hat das Fahrende Volk auf ihrer Reise begleitet.

