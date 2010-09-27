Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Wahnsinn Umzug

ATVFolge vom 27.09.2010
ATV Die Reportage - Wahnsinn Umzug

ATV Die Reportage - Wahnsinn UmzugJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 27.09.2010: ATV Die Reportage - Wahnsinn Umzug

50 Min.Folge vom 27.09.2010Ab 6

Umzugstress und Kistenchaos - zwischen zerbrechlichem Geschirr, schweren Büchern und sperrigen Möbelteilen sind Karambolagen und Krisen an der Tagesordnung. Eine ATV Reportage über den mühsamen Weg ins neue Zuhause.

Alle verfügbaren Folgen