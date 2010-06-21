Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Energy Globe

Folge vom 21.06.2010
ATV Die Reportage - Energy Globe

ATV Die Reportage - Energy GlobeJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 21.06.2010: ATV Die Reportage - Energy Globe

49 Min.
Ab 6

Der Energy Globe Award kürt jährlich die besten Erfindungen die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewährleisten. 2010 findet der Event in Ruanda statt - eine Herausforderung für den österreichischen Veranstalter Wolfgang Neumann. ATV Die Reportage begleitet ihn nach Afrika und zeigt die spektakulärsten Ideen aus aller Welt bei diesem einzigartigen Ereignis.

