ATVFolge vom 20.12.2010
Folge vom 20.12.2010: ATV Die Reportage - Beim Möbeldiskonter

48 Min.
Ab 6

Ob Tisch, Bett oder Stuhl - wer billige Möbel sucht ist bei Möbeldiskontern richtig. Wenn sich Studenten oder Familien auf die Suche nach den idealen Objekten für das traute Heim begeben, bleiben Geschmacksdiskussionen nicht aus. ATV Die Reportage hat Schnäppchenjäger ins Möbelhaus begleitet und zeigt die Ergebnisse der Einrichtungsoffensive.

