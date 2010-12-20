ATV Die Reportage - Beim MöbeldiskonterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.12.2010: ATV Die Reportage - Beim Möbeldiskonter
48 Min.Folge vom 20.12.2010Ab 6
Ob Tisch, Bett oder Stuhl - wer billige Möbel sucht ist bei Möbeldiskontern richtig. Wenn sich Studenten oder Familien auf die Suche nach den idealen Objekten für das traute Heim begeben, bleiben Geschmacksdiskussionen nicht aus. ATV Die Reportage hat Schnäppchenjäger ins Möbelhaus begleitet und zeigt die Ergebnisse der Einrichtungsoffensive.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen