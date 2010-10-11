Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Tierpsychologen

ATVFolge vom 11.10.2010
ATV Die Reportage - Tierpsychologen

ATV Die Reportage - TierpsychologenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 11.10.2010: ATV Die Reportage - Tierpsychologen

50 Min.Folge vom 11.10.2010Ab 6

Nicht nur Menschen begeben sich auf die "Couch" um ihr Verhalten zu analysieren - auch immer mehr Tierbesitzer vertrauen ihren Vierbeiner einem Tierpsychologen oder Hundeflüsterer an. ATV Die Reportage begleitet Hund und Katz zur Therapie.

Alle verfügbaren Folgen