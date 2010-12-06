Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.12.2010
Folge vom 06.12.2010: ATV Die Reportage - Landärzte

49 Min. Ab 6

In Österreich gibt es rund 2.400 Landärzte und Landärztinnen. Diese betreuen an die 2,3 Millionen Patienten. Die niedergelassenen Ärzte am Land haben Ordinationen besuchen ihre Patienten aber auch zu Hause. Kranke Menschen am Land wissen dies zu schätzen. Die Vorortbetreuung erzeugt eine intensive Beziehung. Aber so spannend der Beruf des Landarztes auch erscheint – er ist vom Aussterben bedroht. Immer weniger junge Ärzte wollen sich die mühevolle Arbeit in einer eigenen Praxis und mit eigenen Investitionen antun. Für Dr. Holger Grassner, Landarzt in Hinterstoder/Oberösterreich ein alarmierendes Zeichen, um rasch zu reagieren und mit politischer Unterstützung den Beruf des Landarztes wieder attraktiver zu machen.

