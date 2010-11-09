Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Spezial - Der Aufstand der Sexarbeiterinnen Teil 1

ATVFolge vom 09.11.2010
ATV Die Reportage - Spezial - Der Aufstand der Sexarbeiterinnen Teil 1

ATV Die Reportage - Spezial - Der Aufstand der Sexarbeiterinnen Teil 1Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.11.2010: ATV Die Reportage - Spezial - Der Aufstand der Sexarbeiterinnen Teil 1

48 Min.Folge vom 09.11.2010Ab 16

Der Straßenstrich am Wiener Gürtel wurde in den letzten Jahren aus seinem angestammten Gebiet vertrieben - die Sexarbeiterinnen mussten sich neue Standplätze suchen - aber auch in diesen Vierteln sind die Damen nicht gern gesehen. Die Szene ringt nun ums Überleben. ATV zeigt den harten Alltag der Prostituierten auf Wiens Straßen.

