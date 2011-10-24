Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Beim Heurigen

Folge vom 24.10.2011: ATV Die Reportage - Beim Heurigen

47 Min.
Folge vom 24.10.2011
Ab 6

Heurige und Buschenschanken sind ein Stück österreichischer Identität. Hier wird nicht nur dem Wein zugesprochen, sondern auch kulinarische Köstlichkeiten warten auf die Gäste. ATV Die Reportage hat einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Heurigenbetriebe geworfen und zeigt weinselige Stammgäste.

