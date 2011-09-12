Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVFolge vom 12.09.2011
Meer, Sonne, Strand - jeden Sommer machen sich unzählige Österreicher an die italienische Adria auf, um dort Ferien zu machen. Am Campingplatz von Jesolo findet man sowohl junge Familien, als auch ältere Stammgäste die hier ihr Urlaubsparadies gefunden haben. Die Campingplatzbetreiber haben sich auf die österreichischen Gäste eingestellt und sprechen perfekt deutsch. ATV Die Reportage hat Platz auf dem Liegestuhl genommen und zeigt das bunte Treiben am Lieblingsmeer der Österreicher.

