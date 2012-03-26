ATV Die Reportage - TatortreinigungJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.03.2012: ATV Die Reportage - Tatortreinigung
48 Min.Folge vom 26.03.2012Ab 12
Schauplätze von Todesfällen, Unfällen und Verbrechen müssen gereinigt und wieder benutzbar gemacht werden. Private Firmen sind darauf spezialisiert mittels spezieller Reinigungsmittel die Spuren des Todes zu beseitigen. ATV Die Reportage hat diese Firmen bei ihrer blutigen Arbeit begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen