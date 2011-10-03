ATV Die Reportage - Vom Poltern und Heiraten Teil 3Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 03.10.2011: ATV Die Reportage - Vom Poltern und Heiraten Teil 3
50 Min.Folge vom 03.10.2011Ab 6
Es soll der schönste Tag im Leben werden - doch es gilt auch die Nerven zu bewahren, wenn Familie und Freunde den Plan durcheinanderbringen. Da kann es schon zu Turbulenzen am Polterabend kommen, und zu Tränen, wenn der Abschied vom Single-Dasein naht. ATV Die Reportage ist hautnah dabei, wenn das Nervenkostüm von Braut und Bräutigam zum Zerreißen gespannt ist und begleitet die Paare zum Altar.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
