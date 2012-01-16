ATV Die Reportage - Der Kampf ums Leben Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 16.01.2012: ATV Die Reportage - Der Kampf ums Leben Teil 2
49 Min.Folge vom 16.01.2012Ab 12
Die Wiener Berufsrettung ist ein von der Gemeinde Wien organisiertes Unternehmen. Weit über 500 Einsatzkräfte leisten Tag für Tag ihren Dienst an den Menschen der Großstadt. Etwa 700 Einsätze sind es täglich, die Aufgaben vielfältig. Der Dienstplan eines Sanitäters der Wiener Rettung sieht grundsätzlich einen 24-Stunden-Dienst vor. Nichts für schwache Nerven.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen