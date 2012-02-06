ATV Die Reportage - Mein Haustier stirbtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.02.2012: ATV Die Reportage - Mein Haustier stirbt
49 Min.Folge vom 06.02.2012Ab 6
Das Thema Bestattung von Tieren ist noch immer ein verdrängtes und selten wahrgenommenes. Doch immer mehr Unternehmen bieten heute an, was vielleicht schon morgen für einen Haustierbesitzer quälende Frage sein kann: Was mache ich mit meinem vierbeinigen Liebling, wenn er einmal stirbt?
Produktion:AT, 2005
