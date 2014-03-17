Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 17.03.2014
48 Min. Ab 6

In den letzten Jahren hat die Trachtenmode einen Aufschwung erlebt. Insbesondere die Globalisierung, die Wirtschaftskrise und die mit diesen Entwicklungen zusammenhängende oder ihnen entgegengesetzte Rückbesinnung auf traditionelle Werte und altes Kulturgut wird für diese Entwicklung als ursächlich angesehen.

